Muğla merkezli 4 ilde gerçekleştirilen Tırpan operasyonunda 16 kişi yakalandı

Muğla merkezli 4 ilde eş zamanlı "Tırpan" Operasyonu'nda 16 şüpheli yakalandı, firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen projeli çalışmalar kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ateşli silahlar ve bıçaklar suçlarına yönelik Muğla Merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli yakalanırken firari 5 şüphelinin de yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız pompalı tüfek, iki tabanca, samuray kılıcı, muşta, 50 tüfek fişeği, 20 senet, tapu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



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