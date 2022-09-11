Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Datça Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince sahte belgelerle dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep, Muğla ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, sahte belgelerle vatandaşları kandırarak yüksek değerdeki arsa ve tarlaları satın alıp, kurdukları paravan şirketler arasında devrederek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 11 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda sahte sigorta belgesi, sahte banka teminat mektupları, dolandırılarak alındığı belirlenen tapular, sahte diplomat kimliği ve 2 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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