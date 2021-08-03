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Muğla Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

03.08.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alevlerin Çökertme Mahallesi'ne bağlı Geren Mevkisi'ndeki yazlık sitelere ulaşmaması için yoğun çaba harcanıyor

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Mahallesi’nde başlayan orman yangınının Fesleğen, Gökbel, Çökertme ve Bozalan mahallelerindeki yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Dün gece tahliye edilen mahallelerde bugün bazı evlerin ve ahırların yandığı görüldü. Söndürme çalışmasını sürdüren Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan cansiperane mücadele veriliyor.

Bölgede alevlerle mücadele edilirken söndürülen noktalarda ise soğutma çalışması yürütülüyor.

Gönüllü yardım ekipleri ise yangında mağdur olan vatandaşlara su, ayran ve yiyecek ikramında bulunuyor.

Yangının şiddetli rüzgarla birlikte etkisini arttırdığı Çökertme Mahallesi'ne bağlı Geren Mevkisi'ndeki yazlık sitelere ulaşmaması için yoğun çaba harcanıyor.

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete de yangın alanına gelerek, Çökertme Geren Mevkisi'nde ilerlemesi durdurulmaya çalışılan yangın hakkında bilgi aldı.

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