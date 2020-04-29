YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla MÜSİAD’dan Erbaş’a destek

Muğla MÜSİAD’dan Erbaş’a destek

MUĞLA HABERLERİ  | 29.04.2020 11:24 | Son Güncelleme

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av.

Muğla MÜSİAD’dan Erbaş’a destek

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a karşı bir takım çevrelerce yapılmak istenen linç girişimine tepki gösterdi ve Erbaş’ın yalnız olmadığını açıkladı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek açıklamasında bulundu.
Av. Kazım Demir, açıklamasında, “Geçtiğimiz Cuma günü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbesinin bir bölümünde İslam’da korunması esas olan beş temel meseleyi hatırlatmıştır. İslam, tarihin tozlu sayfalarında yer alan kısık sesler değil, aksine evrensel değerleriyle asırları kucaklayan ve her çağa seslenen ve tarihe yön veren bir dindir. Allah’ın hükümlerini bugün insanlara bildirmek ise suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluktur. Diyanet İşleri Başkanımızın Cuma hutbesi sırasında, tamamıyla İslam ve Kur’an-ı temel alarak ifade ettiği sözler, bir takım odaklarca kamuoyunda farklı bir algı oluşturma çabasıyla, art niyetli olarak farklı bir eksene çekilmeye çalışılmaktadır. Erbaş’ın, devlet ve millet nezdinde sahip olduğu itibarı sarsmaya ve toplumda fikri karmaşaya yol açmaya yönelik olduğu aşikar söz konusu söylem ve çabalar, yine milletimiz tarafından boşa çıkarılmaktadır. ‘Bilinmelidir ki İslam neyi haram kıldı ise onda kötülük ve insana zarar, helal kıldığı şeylerde ise temizlik ve insana fayda vardır’ diyen Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız yalnız değildir. Bu konuda en yetkili kişi olarak Sayın Erbaş’ın, Müslümanlara ve aslında tüm insanlığa yönelik olarak yaptığı açıklamayı destekliyor; karşı duruş sergileyerek, mesnetsiz şekilde toplumda infial oluşturma çabasında olan kişi, kurum ve kuruluşları kınıyoruz. Biz MÜSİAD olarak, Müslümanları erdemli bir mücadeleye çağıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı desteklediğimizi belirtmek istiyoruz. Hiçbir Müslümanın toplumsal karşılığı olmayan nesli çürüten zina, eşcinsellik, gayrı meşru hayat, nikahsız yaşama ve her türlü fuhşiyatı destekleyecek bir konumda olmadıklarını ifade etmek istiyoruz. İslam dini de, çağlar öncesinden seslenen tarihe gömülmüş bir ses değil, aksine evrensel değerleriyle çağa seslenen ve tarihe yön veren bir dindir. Allah’ın hükümlerini bugün insanlara bildirmek ise suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluktur” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Muğla Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:37
Sabah
06:07
Öğle
13:09
İkindi
16:54
Akşam
20:01
Yatsı
21:25

Muğla Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Damla Şahin Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Banu Eczanesi
Bodrum
Beril Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Boğuşma sırasında silahını ateşleyen şüpheli tutuklandı

Boğuşma sırasında silahını ateşleyen şüpheli tutuklandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Menteşe Kaymakamlığı Hizmet Binası Açıldı

Menteşe Kaymakamlığı Hizmet Binası Açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.