Muğla Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına Bülent Karakuş seçildi

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanlığına Bülent Karakuş seçildi.

MUTSO hizmet binasında yapılan seçimlerde odanın mevcut başkanı Mustafa Ercan "beyaz" listeyle, Bülent Karakuş "mavi" listeyle yarıştı.

Seçim sonucunda Karakuş, 17 komitenin tamamını alarak seçimi kazandı.

Karakuş, yaptığı açıklamada, seçimin Muğla'ya hayırlı olmasını diledi. Bundan sonraki süreçte Muğla için yeni projelerle çalışmaya devam edeceklerini anlatan Karakuş, birlik ve beraberlik içinde olacaklarını ifade etti.

