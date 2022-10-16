Muğla Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına Bülent Karakuş seçildi

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanlığına Bülent Karakuş seçildi.
MUTSO hizmet binasında yapılan seçimlerde odanın mevcut başkanı Mustafa Ercan "beyaz" listeyle, Bülent Karakuş "mavi" listeyle yarıştı.
Seçim sonucunda Karakuş, 17 komitenin tamamını alarak seçimi kazandı.
Karakuş, yaptığı açıklamada, seçimin Muğla'ya hayırlı olmasını diledi. Bundan sonraki süreçte Muğla için yeni projelerle çalışmaya devam edeceklerini anlatan Karakuş, birlik ve beraberlik içinde olacaklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz