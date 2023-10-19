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"Muğla Tiyatro Festivali" 31 Ekim'de başlayacak

19.10.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Muğla'da, Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenecek "Muğla Tiyatro Festivali", 31 Ekim'de başlayacak.

"Muğla Tiyatro Festivali" 31 Ekim'de başlayacak

Dernek tarafından 31 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısı, Menteşe ilçesindeki Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Muğla'da ilk olma özelliği taşıyan festival, "Avni Burak Yenice Yılı" adıyla yapılacak. 5 gün sürecek festivalde, tiyatro sanatçıları Turgay Tanülkü, Zihni Göktay, Ayhan Taş, Hakan Bilgin, Erkan Taşdöğen ve Vecihi Ofluluoğlu tiyatroseverlerle buluşacak.

Tanıtım toplantısında konuşan Muğla Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği Başkanı Mehmet Topbaş, kültür ve sanat şehri olan kentte festival yapmanın heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Kültür ve sanat şehri Muğla'da, tiyatro ve sinemaya yeni bir ivme kazandırmak amacıyla 14 Temmuz 2020'de Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneğini kurarak yola çıktıklarını belirten Topbaş, ilde tiyatro ve sinema adına bir değil, çok sözleri olduğunu düşünerek bu yola çıktıklarını ve kendileriyle yürümek isteyen kocaman bir kitle olduğunu gördüklerini anlattı.

Topbaş, bunun uzun, engebeli ve zorlu bir yol olduğunu bildiklerini ifade ederek, "Derneğimizin ilk genel kurulunda biz, kısa sürede tüm engelleri aşarak Muğla'mızda sanata başka bir boyut kazandırarak, Muğla'mızın kültür seviyesini istenen düzeye ulaştıracağız demiştik. Bu kapsamda öncelikli hedeflerimizden biri Muğla'mıza, tiyatro konusunda büyük bir eksik olarak tespit ettiğimiz Tiyatro Festivalini kazandırmaktı." dedi.

"BİZLER BİR HAYALİN PEŞİNDEN KOŞUYORUZ"

Hedeflerini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Topbaş, 31 Ekim'de başlayacak ve 5 gün boyunca sürecek festivalde amaçlarının tiyatro sanatını tanıtmak ve sevdirmek, toplumla tiyatro sanatı arasındaki bağı güçlendirmek, farklı kültürlerin tiyatro anlayışlarının, tiyatro sanatı üzerindeki deneyimlerini topluma, tiyatro sanatçılarına ve yapımcılarına aktarmak, söyleşi ve atölye çalışmaları ile tiyatro sanatındaki üretim kalitesini artırmak olduğunu kaydetti.

Topbaş, tiyatro sanatının usta isimleri Turgay Tanülkü, Zihni Göktay, Ayhan Taş, Hakan Bilgin, Erkan Taşdöğen ve Vecihi Ofluoğlu’nun da festivalde söyleşiler gerçekleştireceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Nerdeyse bir plato haline gelen birçok yapımın yer aldığı Muğla'mızda tiyatroseverlere daha çok tiyatro izletmek ve amatör tiyatrolara hak ettiği desteği sağlamak istiyoruz. Muğla kültür ve sanatın tartışmasız başkentidir ama bizler bu sloganın altını doldurmak, Muğla'nın ismini tüm dünyaya kültürel ve sanatsal alanda yaptıklarıyla öne çıkarmak istiyoruz ve başaracağımızdan hiç şüphemiz yok. Bu bağlamda öncelikle en büyük arzumuz festivalin sürdürebilirliğini sağlayıp her yıl festivalimizi yaşamını kaybetmiş bir Muğlalı sanatçı ile adlandırarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bizler bir hayalin peşinden koşuyoruz. Ümit ediyoruz ki hayalimiz 31 Ekim itibarıyla gerçekleşecek."

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