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Muğla Valisi Esengül Civelek Marmaris muhtarları ile buluştu

MUĞLA HABERLERİ  | 03.06.2020 13:51 | Son Güncelleme

Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris’in muhtarları ile buluşarak sorunlar hakkında konuştular.25 mahalle muhtarının katılımı ile Marmaris’te bir otelin bahçesinde yapılan toplantıda Vali Civelek’in yanında Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ da bulundu.Kurumların müdürlerinin de toplantıda yer alması muhtarların ihtiyaç ve sorunlarını anlatmasına yardımcı oldu.Vali Civelek toplantıya "pandemi den dolayı ertelediğimiz muhtarlar toplantımızı bugün yapıyoruz, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ’a organizasyonundan dolayı teşekkür ederiz" sözleri ile başlayarak " bugun değerli muhtarlarımızın ihtiyaç ve varsa sorunlarını gidermek için buradayız sözü muhtarlara bırakıyoruz" diyerek devam etti.Toplantı açılışından sonra basına kapalı olarak devam etti.Toplantıya 25 mahalle muhtarı, İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya ve İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Töreyenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Sosyal Hizmetler ve Yardımlaşma Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ve İlçe kurum müdürleri katıldı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris’in muhtarları ile buluşarak sorunlar hakkında konuştular.
25 mahalle muhtarının katılımı ile Marmaris’te bir otelin bahçesinde yapılan toplantıda Vali Civelek’in yanında Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ da bulundu.
Kurumların müdürlerinin de toplantıda yer alması muhtarların ihtiyaç ve sorunlarını anlatmasına yardımcı oldu.
Vali Civelek toplantıya "pandemi den dolayı ertelediğimiz muhtarlar toplantımızı bugün yapıyoruz, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ’a organizasyonundan dolayı teşekkür ederiz" sözleri ile başlayarak " bugun değerli muhtarlarımızın ihtiyaç ve varsa sorunlarını gidermek için buradayız sözü muhtarlara bırakıyoruz" diyerek devam etti.
Toplantı açılışından sonra basına kapalı olarak devam etti.
Toplantıya 25 mahalle muhtarı, İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya ve İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Töreyenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Sosyal Hizmetler ve Yardımlaşma Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ve İlçe kurum müdürleri katıldı.

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Bodrum
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Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Özer Eczanesi
Bodrum
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