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Muğla Valisi Tavlı, Marmaris Bal Evi’nde incelemelerde bulundu

22.02.2021 13:14 | Son Güncelleme:
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Muğla Valisi Tavlı, Marmaris Bal Evi’nde incelemelerde bulundu

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Maramaris Ticaret Odası’na bağlı Marmaris Bal Evi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.Vali Tavlı, Marmaris Ticaret Odasına bağlı olan Osmaniye Mahallesi’ndeki içerisinde bal müzesi ve satış yeri olan Bal Evi’ni ziyaret etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Maramaris Ticaret Odası’na bağlı Marmaris Bal Evi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Tavlı, Marmaris Ticaret Odasına bağlı olan Osmaniye Mahallesi’ndeki içerisinde bal müzesi ve satış yeri olan Bal Evi’ni ziyaret etti. Vali Tavlı, Marmaris Bal Evi’ne gerçekleştirdiği ziyarette Marmaris Çam Balı’nın yöre için büyük önem taşıdığını ve bal üretiminin artırılması için çalışmalar yürütülmesi konusunda görüş bildirdi.
Marmaris programı kapsamında Marmaris Bal Evi ve Arıcılık Müzesi’ni de ziyaret eden Vali Orhan Tavlı’ya Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Muğla Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl de eşlik etti. Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, Meclis Başkanı Nurgül Candan, Meclis Başkan Yardımcısı ve MTO Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Zekiye İpçi, Meclis Üyesi ve MTO Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Kemal Kaya ile Genel Sekreter Taşkın Baykara’nın ev sahipliği yaptığı ziyaret sırasında, Başkan Mutlu Ayhan Marmaris Çam Balı ve arıcılık hakkında bilgiler verdi. Arıcılık Müzesini gezen Vali Tavlı, Marmaris Çam Balı’nın üretim aşamaları hakkında bilgi edindi.
2020 yılında iklim koşulları nedeniyle Marmaris Çam Balı rekoltesinin oldukça düşük olmasından dolayı “Afet Yılı” ilan edildiğini söyleyen Başkan Ayhan, 2019 yılında Marmaris Ticaret Odası tarafından Coğrafi İşareti alınan Marmaris Çam Balı’nın marka değerinin artırılması adına yürütülen çalışmaları ve Coğrafi İşaretli bal üretimin artırılması konusunda son günlerde Marmaris köylerinde düzenlenmekte olan toplantı ve eğitim çalışmalarını da aktardı.

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