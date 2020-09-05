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Muğla Valisi Tavlı, Marmaris'te Kovid-19 denetimine katıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 05.09.2020 20:25 | Son Güncelleme

Muğla Valisi Tavlı, Marmaris'te Kovid-19 denetimine katıldı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Marmaris ilçesinde denetimlerde bulundu.

Denetimde, Marmaris Liman Başkanlığı ve Gümrük Kapısındaki dezenfeksiyon çalışmalarını kontrol eden Vali Tavlı, yetkililerden bilgi aldı.

Muğla'nın Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirten Tavlı, misafirlere en iyi hizmeti vermek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Tavlı, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin en etkili 3 kuralının maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve temizliğe önem vermek olduğunu kaydetti.

Marmaris Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetleme yapan Tavlı, işletme sahiplerine maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Tavlı, sohbet ettiği vatandaşlardan da kalabalık ortamlarda bulunmamalarını, temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına dikkat etmelerini istedi.

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