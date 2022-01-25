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Muğla ve ilçelerinde karla mücadele çalışması sürüyor

25.01.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla ve ilçelerinde karla mücadele çalışması sürüyor

Muğla ve ilçelerinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kapanan yollar ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açılıyor.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar ve tipinin etkisini artırması nedeniyle Menteşe, Yatağan, Kavaklıdere, Milas, Bodrum, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer ve Marmaris ilçelerinde belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yoğun kar yağışının olduğu Menteşe ilçesinde belediye ekiplerinin sahadaki çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini aktaran Gürün, il genelinde 48 iş makinesi, 28 pikap ve 155 personelin görev aldığını kaydetti.

Kar yağışının tipi olarak sürdüğü bölgelerde yağışın durmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptıklarını belirten Gürün, "Dün geceden bu yana yoğun çalışmalarımız neticesinde il genelinde tüm ilçe merkezlerimizde ulaşım hatları aktif olarak hizmet veriyor. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını rica ediyorum. Acil durumlarda ise 112 acil çağrı merkezini arayarak kendilerine yardım geldikten sonra dışarı çıkmalarını öneriyorum." dedi.

- Sokak hayvanlarına yem ve mama bırakıldı

Menteşe Belediyesi ekipleri kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin belli noktalarına mama, su ve yem bıraktı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de yaban hayvanları sahası ile sokak hayvanlarına yem ve mama bırakıldı.

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