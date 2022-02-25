Muğla'da 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "uyuşturucu bulundurmak", "bina içinde hırsızlık" ve "mala zarar verme" gibi 9 suçtan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D'nin Selimiye Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekiplerce gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

