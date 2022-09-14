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Muğla'da 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

14.09.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kesinleşmiş 23 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince aranan zanlıların yakalanması yönelik çalışma sürüyor.

Ekipler, Çetibeli Mahallesi yol kontrol noktasında hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 23 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris jandarma

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