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Muğla'da 3 acil müdahale teknesi göreve başladı

03.08.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde görev yapacak acil müdahale teknelerinin tanıtımı yapıldı.

Muğla'da 3 acil müdahale teknesi göreve başladı

Denizdeki yangınlara ve akaryakıt sızıntılarına acil müdahale edecek teknelerin Fethiye Limanı'ndaki tanıtım töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, teknelerin 3 ayrı limanda hizmet vereceğini belirtti.

Gürün, en donanımlı teknenin Fethiye'de olacağını söyledi.

Çöp toplama, akaryakıt sızıntısının denizden temizlenmesi gibi donanımlara sahip teknenin Fethiye'de konuşlanacağını ifade eden Gürün, "Muğla, Akdeniz'de kıyısı olan 9 ülkenin kıyı uzunluğundan daha fazla kıyı uzunluğuna sahip. Yıllarca 1424 kilometre olarak konuşuldu ama üniversite ölçümlerine göre 1727 kilometre olarak belirlendi. Bu kadar uzun bir kıyıya sahip Muğla'da deniz ve kıyıyla ilgili birtakım tedbir ve yatırımlar yapmak durumundaydık. Yangınla, çöple ilgili yapılması gerekenler vardı. 3 tekneyle bu konudaki açığımız da kapattık." diye konuştu.

FETHİYE KÖRFEZİ'NDEKİ KİRLİLİK

Fethiye Körfezi'nin dolduğunu ve temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Gürün, körfez temizliğinin belediyenin tek başına götürebileceği bir iş olmadığını dile getirdi.

Fethiye Körfezi'nin kirlilik nedenlerinin belirlenmesi için 640 bin liralık harcama yaptıklarını anlatan Gürün, şunları kaydetti:

“Körfez nasıl temizlenir, kaç metre derinliğe inilmeli? Buradan çıkan hafriyat nereye atılacak? Bu hafriyatın toplam maliyeti nedir? Bu çalışmalarda son noktaya gelindi. Fethiye Körfezi'nin temizliğini, bakanlıkla birlikte yapacağız. Fethiye Körfezi temizliği eksi 3 ve eksi 5'e kadar iniliyor ve maliyetleri değişiyor. Eksi 5'e inildiğinde en az 21 milyon 700 bin avroluk bir yatırıma ihtiyaç var. Biz bunu muhakkak yapmalıyız. Bununla birlikte neden kirleniyor, doluyor. Bunun da tespitlerini yaptık, yapmaya da devam ediyoruz."

Devlet Su İşleri'nin yaptığı dere ıslahının değiştirilmesi gerektiğini savunan Gürün, "Dere tabanlarının beton olmaması gerekiyor. Bununla ilgili DSİ ile görüş alışverişinde bulunuyoruz. Tarımsal ilaç da nehirler vasıtasıyla kirliliğe sebep oluyor. Kimyasal ilaçlar denizin kirlenmesine sebep olabiliyor. Teknelerin de atık konusunda dikkatli olması lazım. Fethiye'de tekne imalat yerinin de taşınması gerekiyor.” değerlendirmesini yaptı.

Törende, acil müdahale teknelerince senaryo gereği yangın çıkan bir tekneye müdahale edildi ve tekneden sedye ile yaralı tahliyesi gerçekleştirildi. Ayrıca tekne ile denizde temizlik yapıldı.

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Muğla Bodrum Fethiye Marmaris Muğla Büyükşehir Belediyesi

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