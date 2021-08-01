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Muğla'da 3 komşusunu sokak köpeği besledikleri için silahla yaraladığı iddiasıyla emekli astsubay gözaltına alındı

01.08.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 3 komşusunu sokak köpeği besledikleri için silahla yaraladığı iddiasıyla emekli astsubay gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde aynı aileden 3 komşusunu sokak köpeği besledikleri için silahla yaraladığı öne sürülen emekli astsubay gözaltına alındı.

İddiaya göre, Gülağzı Mahallesi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesinde veterinerlik yapan Burak Kallem (40), kayınvalidesi Ayten ve kayınpederi Zeki Cevat Ayhan ile komşuları emekli Astsubay Ö.Ç. (56) arasında sokakta köpek beslendiği gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ç'nin silahla ateş etmesi sonucu Kallem ve Ayhan çifti yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Ö.Ç. gözaltına alındı.

Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaralıları hastanede ziyaret etti.

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