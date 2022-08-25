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Muğla'da 3 minibüste 92 düzensiz göçmen yakalandı

25.08.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 3 minibüste 92 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 3 minibüste 92 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 3 minibüste 92 düzensiz göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla Muğla Jandarma Komutanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde çalışma başlatıldı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yanıklar Mahallesi Günlüklü mevkisinde durdurulan 3 minibüste 92 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda H.R.M, M.M, M.E, R.C. ve M.B.M. gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

Muğla'da 3 minibüste 92 düzensiz göçmen yakalandı

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Gözaltı Muğla Fethiye Minibüs

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