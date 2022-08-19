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Muğla'da 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

19.08.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 4 ayrı suçtan hakkında hapis cezası bulunan S.İ'nin Köyceğiz'de bulunduğunu tespit etti.

Beyobası Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

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