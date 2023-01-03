Muğla'da 32 düzensiz göçmen yakalandı, 21'i kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 2 lastik botu durdurarak 32 yabancı uyrukluyu yakalayan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 16 düzensiz göçmeni de botlara alarak karaya çıkardı.

Ekipler Datça ilçesinde ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta bulunan 5 düzensiz göçmen kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

