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  4. Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 15.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede tespit ettiği lastik botu durdurdu.

Botta yapılan kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Yemen, Senegal, Suriye ve Filistin uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum bot Deniz düzensiz göçmen Muğla Sahil Güvenlik

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