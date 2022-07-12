Muğla'da 365 kişinin mağdur edildiği öne sürülen "Vebitcoin" iddianamesinin detayları ortaya çıktı

Muğla'da 365 kişinin mağdur olduğu iddiasıyla kripto para platformu Vebitcoin şirketinin sahibi ve 15 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin sahibi tutuklu sanık İ.B. ve tutuksuz yargılanan 15 sanığın ifadelerine ve örgütün şemasına yer verildi.

İddianamede, sosyal medyadan "Vebitcoin.com" internet sitesinin tanıtımının yapıldığı, yatırımcıların güvenini kazanmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Sanıklar İ.B, G.B, B.B. ve A.A'nın yürütülen soruşturma kapsamında yönetici oldukları belirtilen iddianamede, diğer 10 sanığın ise örgüt üyesi pozisyonunda bulundukları vurgulandı.

İddianamede, 14 Nisan 2021 ile 23 Nisan 2021 arasında müştekilere ödenmiş gözüken 104 işlemde toplam 1 milyon 496 bin 673 liralık ödemelerin banka hesap ekstresinde yer almadığı, ödemenin fiilen gerçekleşmediği aktarıldı.

Banka hesap ekstresi ve firma veri tabanında mevcut yatırma çekme işlemlerinin incelenmesi sonucu, müştekiler tarafından 22-23 Nisan 2021'de yatırıldığı anlaşılan 11 işlemde toplam 3 milyon 246 bin 976 lira tutarın firma tarafından müşteri hesap bakiyesine ilave edilmediğinin tespit edildiği kaydedilen iddianamede, yapılan 115 işlemde ise toplam 4 milyon 743 bin 649 liralık tutarın yine müştekilerin hesap bakiyelerine ilave edilmediğinin tespit edildiği vurgulandı.

İddianamede, sanıkların sistematik bir şekilde örgüt faaliyeti çerçevesinde hareket ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri aktarıldı.

Şirket sahibi sanık İ.B. iddianamede yer alan ifadesinde, şirketi 23 Eylül 2017'de kurduğunu, 10 Kasım 2017'de kripto para alım-satımı üzerine faaliyete başladığını bildirdi.

İşlemleri 23 Nisan 2021'e kadar sürdürdüğünü belirten İ.B, "Şirket tek geçim kaynağım. Aylık gelirim 1 ile 1,5 milyon lira arasında değişiyordu. Bu gelirin 10 ile 15 bin lirasıyla ailemin ihtiyaçlarını, diğer tutarını da şirket için kullanmaktaydım. Şirkette, 90 binin üzerinde kayıtlı kullanıcı bulunuyordu. Şirketin işlem hacmi aylık ortalama 600 ile 800 milyon arasında değişiyordu." ifadesini kullandı.

Vebitcoin borsasındaki müşterilerinin yüzde 98'inin Türk Lirası karşılığında yatırılan tutarlarının geri iadesini sağladığını savunan İ.B, iadesini sağlayamadıklarının ise kripto paralardaki artıştan kaynaklanan gelirle alakalı kısımlar olduğunu öne sürdü.

İddianamede, sanıkların "suç örgütü kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlardan cezalandırılması talep edildi.

- Olay

Kripto para platformunda faaliyet yürüttüğü iddia edilen, merkezi Muğla olan Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin faaliyetleri geçen yıl 23 Nisan'da askıya alınmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirket sahibi İ.B. tutuklanmış, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında, 16 kişi hakkında 365 müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle 3 Haziran 2022'de düzenlenen iddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

