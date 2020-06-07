YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da 4 alanda çıkan anız yangınları söndürüldü

Muğla'da 4 alanda çıkan anız yangınları söndürüldü

MUĞLA HABERLERİ  | 07.06.2020 21:11 | Son Güncelleme

Alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 farkı noktada çıkan anız yangınları kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Gölbent Mahallesi'nde 2 buğday tarlası ile bir zeytinlikte, Çaykenarı Mahallesi'nde ise bir buğday tarlasında yangın çıktı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangınlar söndürüldü. Yangınlar nedeniyle yaklaşık 1 hektar buğday anızı ile 98 zeytin ağacı zarar gördü.

Alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir itfaiye erinin su döktüğü kaplumbağa, daha sonra doğaya salındı.

Yangınlara, bölgede çalışan balya makinelerinden çıkan kıvılcımların sebep olduğu tahmin ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Benim adımla erotik fotoğraflar yolluyorlar''Benim adımla erotik fotoğraflar yolluyorlar'
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi

Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi

Kalp krizi geçiren kepçe operatörü, hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren kepçe operatörü, hayatını kaybetti

Uzungöl’de bisikleti ile dereye düşen kadın kurtarılamadı

Uzungöl’de bisikleti ile dereye düşen kadın kurtarılamadı

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Ücretsiz yerli tohum fideleri dağıtıldı

Ücretsiz yerli tohum fideleri dağıtıldı

Beylikdüzü’ne 5 yeni park müjdesi

Beylikdüzü’ne 5 yeni park müjdesi

Muğla Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
03:55
Sabah
05:39
Öğle
13:10
İkindi
17:02
Akşam
20:32
Yatsı
22:09

Muğla Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Daş Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Cihangir Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Muğla'da gezi teknesi yandı

Muğla'da gezi teknesi yandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yaralanan sürücünün yardımına mahalleli yetişti

Yaralanan sürücünün yardımına mahalleli yetişti

Muğla’da sosyal mesafesiz acil servis açılışı

Muğla’da sosyal mesafesiz acil servis açılışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.