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Muğla'da 4 kardeş kumbaralarındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

MUĞLA HABERLERİ  | 23.04.2020 11:57 | Son Güncelleme

Muğla'da 4 kardeş kumbaralarındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dört kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, kumbarada biriktirdikleri harçlıklarıyla destek verdi.

Ortakent Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Alper, ailesine, kardeşleri 7 yaşındaki Soner, 4 yaşındaki Elif Su ve Ömer Ali Sayim ile kumbarada biriktirdikleri 97 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediklerini söyledi.

Bunun üzerine, telefonla ulaşılan Bodrum Emniyet Müdürlüğüne, çocuklarının harçlıklarıyla bağış yapmak istediği bildirdi.

Ekipler, adrese giderek tutanak karşılığında 97 lirayı teslim aldı.

Kampanyaya katılan çocuklar, polis ekipleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Bodrum Kumbara Milli Dayanışma Kampanyası Muğla Yardım

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