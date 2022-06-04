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Muğla'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

04.06.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Muğla'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Muğla-Marmaris kara yolu Sakar rampası Akyaka mevkisinde, Abdullah Koçak idaresindeki 06 R 1016 plakalı bir üniversiteye ait resmi plakalı otobüs, önünde seyreden Mevlüt Türk'ün kullandığı 06 CUB 315 plakalı araca çarptı. Araçlar çarpmanın etkisiyle aynı yönde seyreden Erdal Demirel idaresindeki 09 AEG 443, Turgut Can Korkmaz yönetimindeki 34 CNP 660 ve Murat Sevinçtekin'in kullandığı 34 ECV 066 plakalı araçlara çarptı.

Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda trafik, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak tek şeritten verildi.

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