Muğla'da 5 motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçesinde, 5 motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede son aylarda yaşanan motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, H.G'yi Fethiye'den 3, Seydikemer'den de 2 motosiklet hırsızlığı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, yapılan çalınmalarda bulunan 3 motosiklet sahibine teslim edildi.