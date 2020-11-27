Muğla’da 5 uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda değişik uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 parça halinde 30.50 gram toz esrar, 2 parça halinde 14.25 gram esrar, 4 parça halinde 11.15 gram kenevir tohumu, 3 parça halinde 2.25 gram metemfetamin, 2.95 gram bonzai, 9 adet sentetik hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparat ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı,

