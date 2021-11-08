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Muğla'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

08.11.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde lastik botlardaki 50 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris ve Yılancık Adası açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botların motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 50 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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