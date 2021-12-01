YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'da 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

01.12.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri "Birden fazla kişiyi silahla yağma" suçundan 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö'nün (72) Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki ikametinde olduğunu tespit etti.

Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

V.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!""Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!"
Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı! Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı!
Muğla'da evde çıkan yangın söndürüldüMuğla'da evde çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Muğla Fethiye

Muğla Namaz Vakitleri 3 Aralık Cuma

İmsak
06:31
Sabah
07:56
Öğle
13:01
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:16

Muğla Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Cuma

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Manisa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Manisa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.