Muğla'da 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri "Birden fazla kişiyi silahla yağma" suçundan 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö'nün (72) Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki ikametinde olduğunu tespit etti.

Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

V.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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