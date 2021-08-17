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Muğla'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

17.08.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 55 düzensiz göçmen ormanlık alanda yakalandı.

Akyaka-Akbük kara yolu Çakal mevkisinde önleyici devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda yurt dışına yasa dışı yollarla çıkma hazırlığında oldukları belirlenen Irak ve Suriye uyruklu 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemlerinin yapılması için Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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