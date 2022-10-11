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Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

11.10.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Martı Koyu sahilinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Sahil Güvenlik botu KB-15 tarafından kara üzerinde tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik Komutanlığına götürdü.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

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Muğla Dalaman sahil güvenlik

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