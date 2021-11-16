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Muğla'da açıklarında can sallarındaki 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

16.11.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da açıklarında can sallarındaki 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 60 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can sallarındaki 60 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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