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Muğla'da açıklarında lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.11.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da açıklarında lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da açıklarında lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'da açıklarında lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

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