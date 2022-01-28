Muğla'da ahşap evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Seydiler Mahallesi'ndeki Mehmet Değirmenci'ye (89) ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin mücadelesiyle söndürüldü.

Yangında, evde tek başına yaşadığı öğrenilen Değirmenci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



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