YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

01.11.2023 07:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Milas ilçesinde akrabalar arasında çıkan miras kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Koru Mahallesi'nde, Yahya A, kardeşi Hasan A. ve yeğeni Atilla A. ile miras paylaşımı nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yahya A, yanında getirdiği tüfekle kardeşi Hasan A. ve yeğeni Atilla A'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalede Atilla A'nın hayatını kaybettiği belirlenirken Hasan A. ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasan A'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Yahya A'yı yakaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakaryalılardan "100. yıl" kan bağışıSakaryalılardan "100. yıl" kan bağışı
Ardahan ve Kars'ta soğuk hava kırağı, buzlanma ve sis oluşturduArdahan ve Kars'ta soğuk hava kırağı, buzlanma ve sis oluşturdu
Mehmetçik Hatıra Ormanında fidan dikimi yapıldıMehmetçik Hatıra Ormanında fidan dikimi yapıldı
Anahtar Kelimeler:
milas Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 1 Kasım Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:23
Öğle
12:55
İkindi
15:51
Akşam
18:17
Yatsı
19:33

Muğla Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Çarşamba

Akçaalan eczanesi
Bodrum
Su eczanesi
Milas
Kibele eczanesi
Bodrum
Köycegiz eczanesi
Koycegiz
Pinar eczanesi
Marmaris
Didem eczanesi
Mentese
Sener eczanesi
Ula
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Hayali bir ses ona yapmasını söyledi! Cinsel organına çivi çaktı

Hayali bir ses ona yapmasını söyledi! Cinsel organına çivi çaktı

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.