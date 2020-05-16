Muğla'da AKUT'tan oğlak ve köpek kurtarma operasyonları

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, mahsur kalan oğlak ve köpeği kurtardı.

AKUT Bodrum Ekibi, Konacık Sanayi Bölgesi'ndeki inşaat alanında bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Vinç yardımıyla aşağı sarkıtılan bir gönüllü, ulaştığı köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Ekipler, ayrıca Milas'ın Beçin mevkindeki kayalık alanda 3 gündür mahsur kalan bir oğlak için de kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Orman İşletme Müdürlüğü personelinin de destek verdiği operasyonda keçi, mahsur kaldığı yerden iş makinesinin de yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kurtarma operasyonlarının görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı.

