Muğla'da ambulans helikopter 15 günlük bebek için havalandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 gün önce 36 haftalık olarak dünyaya gelen bebeğe, kalbinde yaşanan sorun nedeniyle ileri yoğun bakım tedavisi uygulanmasına karar verildi.
Doktorlarının tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesine karar verdiği bebek için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talebinde bulunuldu.
Talebin olumlu karşılanması üzerine İzmir'den havalanan helikopter, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin pistine indi.
Ambulansla tedavi gördüğü hastaneden getirilen bebek, İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne nakledildi.