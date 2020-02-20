Muğla'da ambulans şoförünü bıçakla kovalayan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, ambulans şoförünü bıçakla kovalayan şüpheli tutuklandı.

Yüksek tansiyon vakası ihbarı üzerine Düğerek Mahallesi'ne giden 112 Acil Servis ekipleri, hasta Hülya A.'ya evinde müdahalede bulundu. Hülya A. daha sonra ambulansa alındı.

Sağlık ekiplerinin burada da müdahalesini sürdürdüğü Hülya A'nın oğlu İlker A. ambulansın kapılarını açıp görevlilere hakaret etti.

Ambulans şoförü Durmuş Demir'in bu sırada kapıları kapatmak istemesi üzerine, şüpheli İlker A. yanında bulunan ekmek bıçağıyla Demir'i kovalamaya başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İlker A. ekipler tarafından gözaltına alınırken hasta 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Demir, daha sonra emniyete giderek İlker A'dan şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İlker A. tutuklandı.

