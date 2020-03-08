YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da aynı anda 200 kadın zeybek oynadı

Muğla'da aynı anda 200 kadın zeybek oynadı

MUĞLA HABERLERİ  | 08.03.2020 20:04 | Son Güncelleme

Muğla'da aynı anda 200 kadın zeybek oynadı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla 200 kadın, aynı anda zeybek oynadı.

8 Mart Platformu tarafından Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen programa, çok sayıda kadın ellerinde "Kadınlar durunca herkes durur", "Çocuklarımız için ses ol", "Çığlık ol" yazılı dövizlerle katıldı.

Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Özlem Şahin, yüz yıldan uzun süredir her 8 Mart'ta olduğu gibi dünyanın her yerinde yine alanlarda olduklarını söyledi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden 200 kadının, etkinlikte aynı anda zeybek oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Kadınlar, dans edip müzikle eğlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, katılımcılara açelya dağıttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksim'de yarım günde topladığı para pes dedirttiTaksim'de yarım günde topladığı para pes dedirtti
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Menteşe Muğla Zeybek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Muğla Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
06:01
Sabah
07:21
Öğle
13:22
İkindi
16:39
Akşam
19:14
Yatsı
20:28

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Filika Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Badem festivalinde en iri yetiştirici ve en çok kıranlar ödüllendirildi

Badem festivalinde en iri yetiştirici ve en çok kıranlar ödüllendirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.