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Muğla'da aynı botta 12 farklı ülkeden 40 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 27.01.2020 11:43 | Son Güncelleme

Muğla'da aynı botta 12 farklı ülkeden 40 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmenin Bitez Mahallesi açıklarında olduğunu belirledi.

Durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Togo, Filistin, Güney Afrika, Suriye, Kongo, Fildişi, Eritre, Burkina Faso, Mali, Kamerun, Angola ve Orta Afrika uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Bodrum düzensiz göçmen göçmen Sahil Güvenlik

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