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Muğla’da bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekildi

İHA İHA
18.04.2024 14:46
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Muğla Gençlik Merkezi tarafından bağımlılıklarla mücadele konulu farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlik Muğla Sınırsızlık Meydanı’nda gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde Yeşilay ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi ekibi tarafından kurulan stantta vatandaşların tütün kullanımının zararları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Kötekli Gençlik Merkezi’nde gençlik lideri olarak görev yapan Ayşe Karanlık” Aslında bağlılıklarla mücadele çerçevesinde biz Gençlik Merkezi olarak gençlerin serbest zamanlarını bağımlılıklardan uzak, kötü alışkanlıklardan ve zararlı alışkanlıklardan uzak kalmaları hedefinde etkinlikler yapıyoruz. Sosyal, kültürel, eğitsel faaliyetler yapıyoruz ve bunun yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri, vicdani sorumluluk projeleri de yapıyoruz. Bu da aslında o tür etkinliklerden biri. Etkinliğimizin adı ‘Senin için Duruyorum’ Çünkü bu tütün kullanımı son zamanlarda çok küçük yaşlara indi. Artık ilkokul seviyesindeki çocuklarda görüyoruz. Bizim de gönüllü gençlerimiz bu konuya dikkat çekmek amacıyla 7’den 70’e örnek olsun diye slogan çalışması yaptık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde ve Yeşilay’a bağlı YEDAM bünyesindeki psikologlarımıza danıştık. Onların da onayıyla bu şekilde ‘Flash - mob’ farkındalık etkinliği hazırladık. Etkinliğimizi Yeşilay Muğla Cemiyeti’de destek veriyor. Yeşilay’ın standında da Yeşilay ile ilgili broşürler ve bileklikler dağıtılıyor. Bağımlılıkla mücadele etkinliklerimizde bize destek verdiği için Yeşilay Muğla Cemiyeti’ne çok teşekkür ediyorum. Diğer kaynaklarımızı da bize sunduğu için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz ”dedi.

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