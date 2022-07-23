Muğla'da bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresindeki bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.
Marmaris'teki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresi (1. etap) doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, gösterilen bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, kararda kroki ve listeleri gösterilen söz konusu yerler, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi.
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