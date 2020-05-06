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Muğla'da berber ve kuaförlere maske, eldiven ve dezenfektan desteği

MUĞLA HABERLERİ  | 06.05.2020 19:47 | Son Güncelleme

Muğla'da berber ve kuaförlere maske, eldiven ve dezenfektan desteği

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve 11 Mayıs'ta açılması planlanan berber ile kuaförlere, maske, eldiven ve dezenfektan desteğinde bulundu.

Sağlık Bakanlığından gönderilen 200 litre dezenfektan, 19 bin maske ve 10 bin eldiven, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer tarafından, 190 berber ve kuaföre iletilmek üzere Muğla Berberler ve Kuaförler Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Özcan Çolakkol'a teslim edildi.

Gencer, müdürlük bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki aydır kapalı olan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs'tan itibaren faaliyete başlayacaklarını hatırlattı.

Müdürlük olarak berber ve kuaförlere örnek teşkil etmesi amacıyla ihtiyaçları olan dezenfektan, eldiven ve maskeyi hediye ettiklerini belirten Gencer, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız, bundan sonra pandemi kurallarına uymak koşuluyla, sosyal mesafeyi koruyarak, elleri sabunla yıkayarak, tıraş için gelen her vatandaş için eldiven ve maskelerini değiştirerek görevlerini, hizmetlerini yapacaklar. Bu toplumun bir ihtiyacı. 19 bin maske, 10 bin eldiven ve 200 litre dezenfektan, Menteşe ilçesindeki 190 arkadaşımıza iletilecek. Diğer ilçelerde de imkanlarımız ölçüsünde sayılara göre peyderpey iletmeye devam edeceğiz.”

Muğla Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Özcan Çolakkol da Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmeler ile üyelerini sürekli bilgilendirdiklerini ifade etti.

Çolakkol, pazartesi günü, hijyen kuralları çerçevesinde, sosyal mesafeyi koruyarak berber ve kuaförlerin faaliyete başlayacaklarını dile getirdi.

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