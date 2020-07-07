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Muğla'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

MUĞLA HABERLERİ  | 07.07.2020 18:29 | Son Güncelleme

Muğla'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde metruk binada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Turgutreis Mahallesi'nde metruk bir binada yaşayan M.Z. (56) ile Hakan Aslan (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Aslan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan M.Z, daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, cinayet zanlısı M.Z'yi olay yerine yakın bölgede yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Odabaşı Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Turunç Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
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