YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

Muğla'da bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

30.12.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Milas ilçesinde boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Caddesi'ndeki bir evde, İdris Durum (71) ile A.K. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. Durum'u boğazından bıçakladı.

Çevredekilerin yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Durum'un olay yerine yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından A.K, polis ekiplerine teslim oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkatOmicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkat
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Muğla'da bir kadını öldüren kişiye yardım ettiği iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliye adli kontrolMuğla'da bir kadını öldüren kişiye yardım ettiği iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliye adli kontrol
Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 30 Aralık Perşembe

İmsak
06:47
Sabah
08:13
Öğle
13:14
İkindi
15:44
Akşam
18:05
Yatsı
19:26

Muğla Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.