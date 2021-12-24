Muğla'da bir kadını öldüren kişiye yardım ettiği iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliye adli kontrol

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren ve aynı silahla intihar eden kişiye yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Derya Gül'ü (36) öldüren arkadaşı Sahabe Semi Sayın'ın (40) cep telefonunda inceleme yaptı.

İncelemede, H.H.K. (17) ile M.S'nin (37) Gül'ü takip edip eve geldiğini Sayın'a bildirdiği belirledi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Muğla'da Sahabe Semi Sayın (40), 22 Aralık'ta Karaçulha Mahallesi'nde, tartıştığı 2 çocuk annesi eski kız arkadaşı Derya Gül'ü evinin önünde tabancayla vurarak öldürmüştü.

Otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan Sayın, yaklaşık 500 metre sonra aracında intihar girişiminde bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.



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