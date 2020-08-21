YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da bir kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'da bir kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

MUĞLA HABERLERİ  | 21.08.2020 01:39 | Son Güncelleme

Muğla'da bir kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Ula ilçesinde bir kadının restoranda darbedildiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 18 Ocak'ta Akyaka'daki bir restoranda meydana gelen olayda, Buse D. (20) ile O.U. (33) arasında telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine işletmeye gelen O.U, iddiaya göre, Buse D'ye vurmaya başladı.

Olayın yaşandığı işletmenin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, şüphelinin kadını tekme, tokat ve yumruk darbeleriyle darbettiği yer alıyor.

Şüphelinin, iş yeri personeli ve esnafın araya girmesiyle bölgeden uzaklaştırıldığı da görüntülere yansıyor.

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim' 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim'
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:21
Öğle
13:15
İkindi
16:57
Akşam
19:58
Yatsı
21:20

Muğla Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Ela Eczanesi
Merkez
Kafadar Eczanesi
Merkez
Durusu Eczanesi
Bodrum
Filika Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Milas’ta vatandaşların tapu sevinci
Milas’ta vatandaşların tapu sevinci
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.