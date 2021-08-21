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Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü

21.08.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

Tuzla Mahallesi'nde yaşayan E.D. (30) ile annesi G.D. (61) arasında, evde yemek yedikleri sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D. annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, G.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli polis ekiplerince güçlükle sakinleştirilerek gözaltına alındı.

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Gözaltı Şüpheli Muğla Fethiye

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