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Muğla'da bir kişi boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp intihar etti

MUĞLA HABERLERİ  | 29.09.2020 15:00 | Son Güncelleme

Muğla'da bir kişi boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp intihar etti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını pompalı tüfekle öldüren koca, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Hüseyin D. (42), boşanma aşamasında olduğu eşi Meltem D'nin (40) Karaçalı Mahallesi'ndeki evine geldi. Uzaklaştırma kararı bulunan Hüseyin D, tartıştıkları eşine yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı.

Meltem D, olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin D, daha sonra aynı tüfekle yaşamına son verdi.

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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