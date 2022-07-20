Muğla'da bir kişi tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini bıçakla yaraladı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı.

Bayır Mahallesi'nde ailesinin yanında bulunan eşi Merve S'nin (26) yanına gelen Şüpheli M.S. (29), eşi, kayınvalidesi Ülkü S. (63) ve kayınpederi Ramazan S. (71) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı.

Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi Fethiye'deki hastanelere kaldırdı.

Merve S'nin sağlık durumunun iyi olduğu, Ülkü S. ile Ramazan S'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin çevrede başlattığı çalışmayla yakalanan şüpheli ise karakola götürüldü.

