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Muğla'da bir kişinin denizde kaybolduğu ihbarı ekipleri alarma geçirdi

28.07.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da bir kişinin denizde kaybolduğu ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Muğla'nın Ula ilçesinde, bir kişinin denizde kaybolduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

Akyaka Mahallesi'ndeki orman kamp alanı sahilinde bir kişinin denizde kaybolduğunu ileri süren tatilci, durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgede, 3 sahil güvenlik botu ve 2 dalgıç ile arama çalışması başlatıldı.

Herhangi bir bulguya rastlamayan ekipler, arama faaliyetine devam ediyor.

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