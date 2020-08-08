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Muğla'da bir kişinin yüzerek yaklaştığı botu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

MUĞLA HABERLERİ  | 08.08.2020 16:56 | Son Güncelleme

Muğla'da bir kişinin yüzerek yaklaştığı botu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin denizden yüzerek yaklaştığı lastik botu çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şişme lastik botun, bağlı bulunduğu Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir sitenin sahilinden çalındığı ihbarını alan şirket yetkilileri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Çalıntı botun bulunması için çalışma başlatılırken, şirket çalışanlarından Derya Güçlü, botun Yatağan ilçe girişinde yol kenarındaki bir römorkun üzerinde olduğunu fark etti. Güçlü, durumu şirket yetkililerine ve polise bildirdi.

Botta yapılan incelemenin ardından 2 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kamera görüntülerinde, yüzerek yaklaştığı botun iplerini keserek sürükleyen şüphelinin, daha sonra düz kontak yaparak botla bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

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