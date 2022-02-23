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Muğla'da bir otomobilde 1080 şişe sahte içki ele geçirildi

23.02.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da bir otomobilde 1080 şişe sahte içki ele geçirildi

Muğla'da polis ekipleri bir otomobilde 1080 şişe sahte içki ele geçirdi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları uygulama esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1080 şişe sahte içki bulundu.

Sürücü M.E. gözaltına alındı.

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Muğla sahte içki

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